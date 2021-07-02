В шымкентской женской колонии выдали дипломы заключенным.

Отбывающие наказания прошли специальный курс обучения в колледже легкой промышленности и сервиса по специальности «Швея».

Курсы шитья проходили 10 месяцев, женщины очень рады и благодарны за такую возможность, что дает им шанс вернуться к нормальной жизни.

Дипломы в этом году получили 38 осуждённых. С этими аттестатами у заключённых есть возможность работать по всему Казахстану в швейных цехах. К слову, во время пандемии осуждённые внесли свой вклад в борьбе с вирусом.

-Одна из наших заключённых, котора получила аттестат, работает в нашем учреждении с индивидуальными предпринимателями. Осужденные оказались в крайне затруднительном положении из-за пандемии, и они начали шить маски, рассказывает Берик Бердикулов, заместитель начальника ИЧ 167/4.

Отметим, что для государственного предприятия женщины шьют подушки, лоскутные одеяла, а по заказам предпринимателей производят продукцию от масок до рабочей одежды. Они получают зарплату. Часть из них идет на погашение долга перед государством, а часть откладывают для своих детей.