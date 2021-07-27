Благотворительный фонд «Халык» подвел итоги очередной акции «Ел тірегі – ЕЛБАСЫ», прошедшей в июле 2021 года. По всему Казахстану 20 000 семей были обеспечены необходимыми продуктовыми наборами.

Общая сумма оказанной помощи превысила 500 млн тенге. Продуктовые корзины получали нуждающиеся семьи, которым Фонд ранее уже оказывал помощь.

«Акция «Ел тірегі – ЕЛБАСЫ» охватила больше тысячи семей в нашем городе, людям раздавали продукты питания, это большие коробки в которые собрали разные продукты», — говорит Диана Идрис, волонтер.

Подобные акции от БФ «Халык» стали доброй традицией, которую поддержали многие бизнесмены Казахстана. К слову, важную роль выполнили волонтеры, они активно помогали собирать и раздавать коробки, больше сотни волонтеров Шымкента присоединились к сбору коробок добра.

«Халык» фонд планируют регулярно проводить подобные акции, которые на самом деле изменяют жизнь нуждающихся в помощи к лучшему. Благотворительный фонд «Халык» дает людям возможность сэкономить собственные средства и направить их на другие неотложные нужды.