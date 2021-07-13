По поручению Президента РК по итогам расширенного заседания Правительства РК от 10 июля 2021 г. будет разработана Стратегия, предусматривающая кардинальный пересмотр мер противодействия COVID-19.

По решению МВК по нераспространению COVID-19 заинтересованные органы внесут свои предложения до 15 июля т.г.

Стратегией будет предусмотрена минимизация появления крупных очагов инфицирования коронавирусной инфекцией населения и недопущение перегрузки системы здравоохранения.

В целях эффективного мониторинга санитарно-эпидемиологической обстановки Глава государства поручил переформатировать работу мониторинговых групп и активнее использовать мобильные приложения, как система Ashyq, при этом будет усилена работа мониторинговых групп в части контроля исполнения правил участия в проекте.

В части пересмотра сроков вакцинации сотрудников малого и среднего бизнеса — в постановление Главного госанврача будут внесены изменения в части увеличение сроков завершения вакцинации для представителей бизнеса до 1 сентября т.г.