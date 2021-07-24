Лица, изъявившие желание получить жилье на кредитной основе в рамках государственной программы «Нұрлы жер», могут подать заявку на получение жилищного сертификата приложив одобрение банка о предоставлении ипотечного жилищного займа на приобретение жилья, при условии, что совокупный доход семьи за последние 6 месяцев не превышает 106336,2 тенге на каждого его члена, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Здесь следует отметить, что в качестве совокупного дохода семьи рассчитывается подтвержденный доход членов семьи.

Напомним, в этом году прием документов на жилищный сертификат осуществляется онлайн через интернет ресурс «www.кezekte.kz».

Жилищный сертификат предоставляется в качестве социальной помощи на покрытие части размера первоначального взноса до 1 миллиона тенге каждому гражданину, который приобретает жилье на кредитной основе в рамках государственной программы «Нұрлы жер».