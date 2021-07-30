Власти Саудовской Аравии с 1 августа откроют границы для тех, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса передает lenta.ru.

Об этом сообщило министерство туризма королевства.

Отмечается, что привитым туристам не нужно будет проходить обязательный карантин. В ведомстве уточнили, что вакцинация будет учитываться только одобренными в стране препаратами, а за 72 часа до прибытия в Саудовскую Аравию туристам необходимо пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию.

Ранее власти Франции открыли границы для вакцинированных туристов. Въезд на территорию страны без ПЦР-теста будет открыт только привитым от коронавируса гражданам государств «зеленой» группы — в нее попали страны Евросоюза, Австралия, Южная Корея, Япония, Ливан, Сингапур, Новая Зеландия и Израиль.