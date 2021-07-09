В Шымкенте с 15 октября прошлого года была внедрена электронная система оплаты общественного транспорта.

На сегодняшний день продано 305 929 платежных карт, более 80 процентов транзакций совершены электронной картой. В результате налоговые платежи перевозчиков по сравнению с прошлым годом увеличились в четыре раза.

В Шымкенте разработана и утверждена комплексная схема развития пассажирского транспорта. На этой основе реализуется программа модернизации общественного транспорта.

Ранее автобусный парк был пополнен 300 новыми автобусами на дизельном топливе марки «Ankai», после автопарк пополнился еще 300 новыми автобусами на газе (метане).

До конца года на линию выйдут еще 290 автобусов. Таким образом, будет обновлено 80 процентов общественного транспорта. Данные автобусы также ездят на газе.

В целом в городе 16 перевозчиков, которые обслуживают население 1 050 автобусами.

Пассажирские перевозки имеют 78 маршрутов, из них 57 относятся к социально значимым маршрутам.

Также в целях систематизации качественного и стабильного обслуживания населения в городе для просмотра маршрута автобусов в режиме онлайн функционирует мобильное приложение «I-kolik».