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В Казахстане запрет открытой выкладки сигарет в магазинах розничной торговли вступил в силу с 1 июля 2021 года, согласно Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения».

За нарушение владельцам торговых точек грозят штрафы от 180 тысяч до 1 миллиона тенге. Ситуация в небольших магазинах доходит до смешного, витрины с табачными изделиями завешиваются коврами, картоном, что приносит массу неудобств как продавцам, так и покупателям.

Сами потребители табачных изделий не видят прямой зависимости между этим нововведением и снижением интереса к курению. Напротив, запрет на выкладку может способствовать распространению контрафактной табачной продукции.

По мнению Светланы Романовской, председателя правления ОЮЛ “Ассоциация Лига Потребителей Казахстана”, любые запреты, как инструмент воспитания населения не работают. Опыт многих стран показывает, что с ведением запрета на выкладку сигарет уровень курения в странах остается на прежнем уровне. К примеру, в соседней России после введения запрета на открытую выкладку сигарет в 2014 году, по данным международного агентства AC Nielsen, нелегальные продажи табачных изделий выросли с 19,3% в 2013 году до 28,3% в 2016 году. В Ирландии, после запрета продажи в небольших магазинах снизились, однако значительно выросла нелегальная торговля. В настоящее время в Ирландии доля незаконной продукции составляет 25% от общего объема рынка.

«Запрет открытой выкладки сигарет в розничной торговле – это один из факторов, способствующих распространению нелегальной табачной продукции. Недобросовестным продавцам проще продавать нелегальный товар из-под прилавка, чем с открытой витрины. И в условиях запрета потребителю сложно определить какой товар он приобретает. Поможет ли такая мера снизить число курильщиков в Казахстане? Я не уверена», — отметила Светлана Романовская.