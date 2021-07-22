Малыши появились на свет в Жетысайском районе.

34-летняя Аягоз Карымсакова родила двух девочек и одного мальчика в областном перинатальном центре № 2.

Новорожденных назвали Ернур, Айнур и Балнур.

На сегодняшний день жизни и здоровью матери и детей ничего не угрожает.

Многодетную маму и малышей планируют выписать в эту пятницу. К слову, в семье уже воспитывают сына и двух дочерей. Глава семейства работает учителем истории в школе, а Аягоз преподает физику.

Отметим, что в прошлом году в областном перинатальном центре № 2 родилось около 6 тыс. детей. С начала года в регионе на свет появились 2885 детей. Врачи центра ежегодно обучаются и повышают квалификацию, чтобы при необходимости суметь спасти жизнь новорожденных и мам.