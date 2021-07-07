По мнению специалистов отрасли здравоохранения, это результат системной работы и интенсивной вакцинации населения.

В регионе около 460 тыс. человек решили вакцинироваться. Вторым компонентом привились более 363 тыс. граждан.

В области функционируют 128 прививочных пунктов, а количество выездных прививочных бригад достигло 80.

Кроме того, настоящее время в медицинских организациях области сформирован двухмесячный запас лекарственных средств.

Вместе с тем, за последние сутки COVID-19 выявили у 42 человек. Суточный прирост составляет 0,31%. Количество государственных лабораторий ПЦР увеличено с 3 до 10.

С начала пандемии в регионе проведено более 766 тыс. ПЦР-тестирований, за последние сутки в лабораториях обследовано 1666 человек.

В тоже время, по области развернуто 1200 инфекционных, 300 карантинных и 188 реанимационных коек. Отметим, что на сегодня в стационарах лечение получают 410 пациентов, 790 мест пустуют.

На территории области идёт постоянный мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.