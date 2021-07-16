Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в их краже.

В дежурную часть Жетысайского РОП с заявлением обратился местный житель о том, что неизвестные лица похитили с его поля 30 выращенных арбузов. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «кража». Стражи порядка провели необходимые мероприятия, опросили очевидцев и прочесали все близлежащие территории.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Жетысайского РОП установили подозреваемого и задержали воришку по «горячим следам».

Как выяснилось, мужчина на своей автомашине, проезжая мимо поля, заметил оставленные без присмотра арбузы. Убедившись, что поблизости нет людей, воришка заехал на поле и погрузил в автомобиль 30 арбузов, после чего скрылся.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской. Похищенные бахчевые стражи порядка вернули законному владельцу. Им оказался житель города Кызылорды

Собранные материалы досудебного расследования направлены в суд для принятия законного решения.