Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в краже телефона и стартера.

В дежурную часть Отырарского РОП с заявлением обратился местный житель о том, что у него со двора похитили запчасти от сельхозтехники. Со слов потерпевшего, нанятый им работник украл стартер от трактора и скрылся в неизвестном направлении. Сумма нанесенного сельчанину ущерба составила около 50 тысяч тенге. С целью раскрытия кражи сотрудники районного отдела полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате принятых мер полицейские Отырарского РОП задержали подозреваемого по месту жительства. Им оказался ранее судимый житель города Туркестан.

Установлено, что мужчина работал на хозподворье потерпевшего. Рано утром вор забрал с собой попавшийся на глаза стартер, а также похитил сотовый телефон у другого работника. После чего, подозреваемый скрылся в областном центре, где сбыл похищенное имущество. Вырученные деньги он потратил.

В настоящее время собранные материалы досудебного расследования по статье 188 УК РК “Кража” с обвинительным актом направили в Отырарский районный суд для принятия законного решения. Подозреваемый находится под стражей.