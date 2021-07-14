А вы заплатили имущественный налог?

Какую сумму вам придется оплатить в бюджет за 2020 год можно узнать, не выходя из дома. Кстати, горожане рассчитаться с государством не спешат.

По данным управления госдоходов только в одном Абайском районе накопилось 600 млн долгов по транспортному налогу.

Фискальщики предупреждают: за долги по налогам надо рассчитаться, в противном случае ваши счета будут заблокированы.

Сейтжаппар Байданов пришел оплатить налоги за частный дом в микрорайоне Казыгурт. Если раньше он платил за недвижимое имущество налог в размере 6-7 тысяч тенге. То последние два года приходится платить свыше 8 тысяч.

Сейтжаппар Байданов, житель Абайского района: «Никто нас не приглашал, мы каждый год в такое время до августа платим обязательные платежи.Это вошло в привычку».

Специалисты в очередной раз напоминают, что с приобретением Шымкентом статуса города республиканского значения базовая стоимость жилья с 2019 года подорожала с 36 тысяч до 60 тысяч тенге за один кв.м.

Однако в связи с пандемией приходить в управление госдоходов нет необходимости. Налоги можно оплатить через мобильные приложения банков второго уровня, e-Salyq Azamat, портал Egov и Казпочту. Для владельцев квартир налог станет меньше.

Абзал Егембердиев, руководитель отдела управления госдоходов по Абайскому району:»Жители многоэтажных домов с этого года будут платить только имущественный налог за квартиру. Земельный убрали».

В Абайском районе с населением свыше 340 тысяч человек недвижимого имущества зарегистрировано 119 124 объектов. По 6532 из них предусмотрены льготы. И все же платить налоги жители третьего мегаполиса не спешат. Только в одном районе, где зарегистрировано более 98 тысяч автомашин, долг по транспортному налогу приблизился к 600 миллионам тенге.

Абзал Егембердиев, руководитель отдела управления госдоходов по Абайскому району:»У одного только владельца автомашины долг составляет 4 млн тенге. Мы ведем разъяснительную работу среди населения о необходимости уплаты обязательных платежей-налогов. По взысканию долгов также работаем с частными судоисполнителями. Они вынуждены арестовывать счета, ведь сейчас безналичный расчет. Поэтому лучше расплатиться с долгами, снять с учета ГАИ, тогда в базе не будет каждый раз выходить недоимки».

Налоговики напоминают: срок уплаты имущественного и земельного налогов истекают 1 октября. А транспортный налог за 2020 год владельцы автотранспорта должны были заплатить до 1 апреля 2021 года.

Шынар Оразова