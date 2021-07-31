Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 30 июля 2021 года.
7691 человек заразился COVID-19 в Казахстане за сутки.
- в городе Нур-Султан — 1518,
- в городе Алматы — 1511,
- в городе Шымкент — 477,
- в Акмолинской области — 253,
- в Актюбинской области — 332,
- в Алматинской области — 300,
- в Атырауской области — 417,
- в ВКО — 216,
- в Жамбылской области — 247,
- в ЗКО — 159,
- в Карагандинской области — 964,
- в Костанайской области — 245,
- в Кызылординской области — 257,
- в Мангистауской области — 236,
- в Павлодарской области — 280,
- в СКО — 155,
- в Туркестанской области — 124
- Всего в стране подтверждено 572 576 случаев.