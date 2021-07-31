Коронавирус COVID-19

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 30 июля 2021 года.

7691 человек заразился COVID-19 в Казахстане за сутки.

  • в городе Нур-Султан — 1518,
  • в городе Алматы — 1511,
  • в городе Шымкент — 477,
  • в Акмолинской области — 253,
  • в Актюбинской области — 332,
  • в Алматинской области — 300,
  • в Атырауской области — 417,
  • в ВКО — 216,
  • в Жамбылской области — 247,
  • в ЗКО — 159,
  • в Карагандинской области — 964,
  • в Костанайской области — 245,
  • в Кызылординской области — 257,
  • в Мангистауской области — 236,
  • в Павлодарской области — 280,
  • в СКО — 155,
  • в Туркестанской области — 124
  • Всего в стране подтверждено 572 576 случаев.

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