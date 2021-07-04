Под председательством акима города Шымкент Мурата Айтенова состоялось выездное совещание по развитию микрорайона «Туран».

Рассмотрены ход исполнения поручений по благоустройству и озеленению территории, вводу в эксплуатацию жилья и строительству дорог.

На совещании, аким города отметил, что в первую очередь необходимо создать условия для комфортной жизни наших граждан. Для этого необходимо начать систематизацию обеспечения инфраструктурой, наладить вопросы строительства качественного жилья, а также газа, питьевой воды, качественного электроосвещения, дорог, благоустройства и озеленения.

Участники выездного совещания посетили ряд строительных площадок. Ознакомились с ходом строительных работ в возводимых в микрорайоне жилых домов и социальных объектов, парковых зон, работ по прокладке инженерных сетей, согласно плана детального развития микрорайона.

В настоящее время в северо-восточной части микрорайона «Туран» дорожно-строительными работами охвачены 13 улиц. Согласно проекта, все эти улицы будут оснащены тротуарами, пешеходными переходами, велодорожками, предусмотрено обустройство дорожных разметок.

Из них строительные работы в 6-ти улицах будут завершены до конца текущего года. Аналогичные работы в оставшихся 7 улицах будут окончены в следующем году. Кроме того, в указанном микрорайоне также запланировано обустройство дороги, ведущей в школу. Центральная улица микрорайона общей протяженностью 908 метров, шириной 6 метров будет иметь двухслойное асфальтобетонное покрытие.

Подводя итоги совещания, аким города Мурат Айтенов поручил специалистам отраслевых управлений следить за качественным и своевременным выполнением строительных работ, а также подрядчикам быть внимательнее к мерам безопасности при проведении строительных работ.