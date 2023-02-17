Где проходят границы нового района «Туран»

После образования пятого района «Туран», шымкентцы стали чаще интересоваться, остались ли они в прежнем районе или они теперь жители нового.

От этого зависит в государственное учреждение какого именно района обращаться за той или иной справкой и информацией.

Рано Азизова, жительница г. Шымкента:

«Пришла в Цон по делам: надо получить документы для дочери. А заодно хотела узнать, остались ли мы в Абайском районе или теперь относимся к Турану. Специалисты центра обслуживания населения разъяснили, что лично для меня, всё осталось по-прежнему, и помогли получить необходимые документы».

В прошлом году к четырём районам Шымкента присоеднили пятый — Туран. Благодаря цифровизации, сведения о каждом гражданине объединены в единой базе данных, жителей нового района внесли в неё автоматически.

По словам нотариуса, большинство обращений шымкентцев сейчас связаны с вопросами недвижимости: продажи-покупки и легализации земельных участков.

Жанар Альчикенова, нотариус:

«В связи с созданием пятого района «Туран» в Шымкенте, сложностей в работе пока не возникало. В нотариальном обслуживании нет ограничений. Если у обратившегося жителя Шымкента, неважно из какого он района, есть ИИН, то у него есть возможность получить услуги. Благодаря цифровизации, в стране действует единая база данных».

Площадь самого крупного района мегаполиса составляет 36 тысяч 300 гектаров. Численность населения превышает 220 тысяч человек. Новый район разделён на 9 секторов и 21 жилой массив.

Граница первого сектора начинается между улицами Байтерекова-Аргынбекова, Жанкента-Рыскулова.

В состав нового района «Туран» вошли микрорайоны: Туркестан Наурыз, Отырар, мини-Самал, 112 квартал, Жанаталап.

Далее — от Темирлановского шоссе, в направлении Ташкента — микрорайоны: Курсай, Казыгурт, Актас, Айколь.

Узнать, к какому району относится ваша улица, микрорайон или жилой массив, можно в поисковике Туран-Шымкент.