20 т казахстанского свежего винограда и 18,45 т кыргызстанских свежих томатов следовали без маркировок на упаковках с грузом, которые должны содержать информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере.

Инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области на фитосанитарном контрольном посту «Карасук», расположенном на приграничной с Республикой Казахстан территории, задержали партии подкарантинной продукции, следовавшие автомобильным транспортом для последующей реализации на территории Российской Федерации.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля было выявлено, что продукция высокого фитосанитарного риска перевозились с нарушениями требований законодательства.

В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз вышеуказанных партий на территорию Российской Федерации был запрещен.

Грузы возвращены соответствующим отправителям в города Шымкент и Бишкек.