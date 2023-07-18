Рис подорожал в Казахстане

В Казахстане подорожал рис. В среднем за год цена выросла вполовину и составила чуть больше 600 тенге.

Дороже всего рис по итогам июня оказался в Уральске, 828 тенге за килограмм, в Актау цена поднялась до 787 тенге, в Астане чуть дешевле, 721 тенге. Наибольшее годовое удорожание этого злака зафиксировано в Западно-Казахстанской области: на 80%. В тройке антилидеров также оказались Туркестанская область плюс 74% и Акмолинская, где рис подорожал почти на 65%. Дешевле всего крупа стоит в Талдыкоргане, Петропавловке и Кызылорде.

В магазинах Шымкента цена на рис разнится, социальная крупа стоит 345 тенге, длиннозерный рис выше качества от 600 до 800 тенге. Покупают и тот и другой.

«Мы берем длинный рис, он по 600 тенге, хорошо подходит для плова, рассыпчатый», — говорит покупатель.

«Покупаю лазер. В районе 500 тенге было. Дороговато для наших зарплат», — говорит покупательница.

По словам производителей подорожание риса закономерно. Цены выросли на сельхозтехнику, которая требуется для уборки урожая. С прошлого года на покупку комбайнов и жатки добавился НДС, который, говорят предприниматели, доходит до 28 миллионов тенге. При этом техника работает всего несколько месяцев в год, а платить за лизинг нужно ежемесячно. Подорожали и горюче-смазочные материалы. При этом производство риса в стране сократилось. Предприниматели боятся что такими темпами в правительстве могут ограничить экспорт риса. Это повлечет большие убытки для предприятий.

«Тем самым убьют рисовое производство которое вплоть до этого времени росло и развивалось, хочу отметить что мы сейчас живем в рыночной экономике. В целом рис сегодня стоит столько сколько он должен стоить, единственное здесь сейчас шаг со стороны государства, чтобы субсидии вовремя выплачивались, чтобы их объем не сокращался», — говорит Сагидулла Сыздыков член ассоциации производителей и переработчиков риса.

При этом производители говорят, чаще всего покупатели выбирают рис в красивой упаковке, чем на развес. В правительстве же контролируют только цену на социальную крупу. Недавно в Кызылорде прошла рисовая ярмарка. В минторговли говорят, акиматы медленно заключают контракты на покупку риса по социальной цене.

«По итогам рисовой ярмарки в Кызылорде меморандумы на закуп риса заключили акиматы только восьми регионов. Ими законтрактовано почти полторы тыс тонн риса, тогда как по стране необходимо порядка двадацати одной тыс. тонн», — говорит Алия Абдрахманова пресс-секретарь МТИ РК.

Пока точно нельзя предсказать будет ли очередное подорожание риса. Это станет известно после сборки нового урожая.