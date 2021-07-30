Об административных барьерах в деятельности предпринимателей, создаваемых представителями госпредприятия.



В Палату предпринимателей г.Шымкент поступило коллективное обращение предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории ГККП «Шымкентский государственный дендрологический парк» имени А.Аскарова» Управления развития комфортной среды города Шымкент (далее — Дендропарк), сообщает Палата предпринимателей Атамекен.

Так, из содержания обращения установлено, что предпринимателями 30 апреля т.г. было заключено Соглашение о сотрудничестве и взаимодействию с Дендропарком.

Соглашение было заключено в рамках статьи 38 Закона РК «Об особо охраняемых природных территориях», согласно которому средства природоохранных учреждений в зависимости от профиля их деятельности и вида режима охраны формируются за счет оказания платных услуг физическим и юридическим лицам при предоставлении мест для размещения объектов общественного питания, торговли и другого культурно-бытового назначения до конца текущего года с правом последующей пролонгации.

На основании данного Соглашения предпринимателями были приобретены необходимые оборудования, франшиза, и др., соответственно понесены финансовые затраты.

Расположение каждого объекта предварительно было согласовано с дирекцией Дендропарка.

Необходимо отметить, что до заключения Соглашения АО СПК «Шымкент» на территории парка было проведено исследование инфраструктуры парка, а также заполнения территории парка объектами МСБ. По результатам исследования для удобства посетителей было предложено размещение на территории торговых объектов.

Предпринимателями добросовестно выполнялись условия Соглашения, исправно и своевременно оплачивались суммы взносов на развитие дендропарка и другие платежи.

Здесь необходимо отметить, что предприниматели не допускали каких-либо действий по незаконному доступу в зону дендропарка, незаконному владения земельным участком парка, поверили в то, что соглашение официально заключено с государственным предпринимателем.

Несмотря на это, новым руководством Дендропарка Ешимовым А. 15 июля без каких либо объяснений выставляется требование о приостановлении деятельности предпринимательского объекта.

Более того, в нарушение условий Соглашений о порядке расторжения, 16 июля представителями Дендропарка с привлечением сотрудников полиции, путем злоупотребления должностными полномочиями, угроз о привлечении к ответственности были выставлены требования о закрытии объектов, путем блокирования дверей, отключения электроэнергии и других противоправных действия, в результате которого деятельность объектов была парализована.

При этом, возмещение затрат на установку торговых объектов и объектов общественного питания, руководством Дендропарка было отказано. В связи с необходимостью срочного рассмотрения данной проблемы, вопрос вынесен на рассмотрение Совета.