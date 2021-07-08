По данным на 7 июля зарегистрировано 133 случая заболевания КВИ.

За прошедшие сутки в городе Шымкент вакцинировано 9 413 человек: I компонент получили 5 913 граждан, II компонент – 3 500. Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 297 005 человек. Из них 179 625 человек получили два компонента вакцины.

Кроме того, на 7 июля зарегистрировано 133 случая заболевания КВИ. 80 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 53 человека взяты на домашний карантин.

В настоящее время в специализированных инфекционных стационарах всего 1 416 койко-мест. Наполняемость коек составляет 49%, свободны 713 коек.

7 июля проведена проверка 319 объектов. Из них на 13 объектах выявлены нарушения требований карантинного режима, составлены административные протоколы.

В городе вакцинация ведется на 45 пунктах. Призываем жителей города соблюдать масочный режим и как можно скорее получить прививку.