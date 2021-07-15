«В Шымкенте ситуация с зараженными «СOVID-19″ нестабильная», — об этом заявил первый заместитель акима Шымкента Шынгыс Мукан.

На встрече с журналистами чиновник пояснил, что в городах Нур-Султан и Шымкент, Карагандинской и Атырауской областях введены дополнительные ограничения. Так решением МВК в будние дни для объектов предпринимательства сокращено рабочее время, а в выходные дни работа будет и вовсе приостановлена.

«Это вынужденная мера. Палка о двух концах. С одной стороны здоровье народа и с другой — интересы бизнеса. Нам нужно сдержать баланс сейчас. Вот главный санитарный врач подписал новое постановление, это временная мера, только за сегодняшний день выявлено у нас 416 случаев заражения, а в прошлом году эта цифра не превышала 150 человек. Сейчас надо переждать! В выходные будет полный локдаун»,- сказал Шынгыс Мукан, первый заместитель акима г. Шымкента.

Сегодня вышло новое постановление главного санитарного врача страны, который постановил: ужесточить карантинные меры в регионах и городах, которые находятся в «красной зоне».

Приостановят междугородние, внутриобластные автобусные и микроавтобусные перевозки (за исключением Ashyq).

Приостанавливается деятельность закрытых пляжей, аквапарков и аттракционов.

В выходные дни, независимо от «Аshyq», запрещена деятельность общественного транспорта, ТРЦ и торговых домов, спортивных объектов, общепита, фудкортов (только доставка еды), фитнес-центров, йога-центров, саун, бань, СПА-центров, бассейнов, кинотеатров, театров, концертных залов, филармоний, цирков, открытых и крытых рынков, компьютерных клубов, боулингов, бильярдных, караоке, ночных клубов, образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских развлекательных центров, банков, ЦОНов, Казпочты и религиозных объектов.

В будни ограничена деятельность до 17.00 детских развлекательных центров, ТРЦ, торговых домов, торговых сетей, открытых и крытых рынков.

В будние дни ограничена деятельность до 17.00 (с Ashyq» – до 20.00) общепита, фудкортов, фитнес-центров, саун, СПА-центров, спортивных объектов, бассейнов и кинотеатров.

Вводится удаленный формат работы для 80 процентов сотрудников всех организаций, за исключением вакцинированных и переболевших в течение последних 3 месяцев.

К слову, закрывать границы в Шымкенте не будут!

По словам чиновника, ситуация в Шымкенте сложная, но контролируемая. Мест для зараженных хватает, так же как и лекарств. Что касается возмущенных предпринимателей и работников общепита, в акимате просят отнестись с пониманием и переждать!

Шуддин Саидов