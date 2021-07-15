Фонтаны спасают жителей Шымкента в жаркие летние дни, но рабочими эти фонтаны долгое время никто назвать не мог, передает otyrar.kz.

Все дело в том, что во всех городских фонтанах были украдены насосы, то, без чего фонтан работать просто не может. Этот вопрос на контроль взял заместитель акима Шымкента Маулен Айманбетов и вот результаты:

-Несколько недель тому назад была проблема с фонтанами в микрорайоне Асар и на аллее Шамши Калдаякова, на Арбате и в сторону аэропорта, на сегодняшний день все проблемы устранены. Каждый день фонтаны включаются с 8 утра до 11 вечера, между ними есть перерыв в полчаса, — говорит Маулен Айманбетов.

Раньше фонтаны работали по семь с половиной часов, сейчас более 10 часов. На восстановление фонтанов из государственного бюджета было выделено 174 миллиона тенге. И, судя по всему, деньги были потрачены по назначению.

-Когда мы взяли на баланс фонтан на аллее Мир Шамши, здесь не было ни одного из порционных насосов. Мы полностью с нуля восстановили восемь и установили порядка 180 операционок, также полностью восстановили электрощитовые, — рассказывает Шынболат Абиев, заместитель директора компании «Пример строй».

Один из фонтанов рядом с аэропортом не работал так долго, что его перестали учитывать в документах, но и его починили, так что теперь всех гостей, прибывающих в воздушную гавань третьего мегаполиса, город встречает прохладными брызгами двух фонтанов.

Кстати не забыли мы затронуть вопросы безопасности, не опасны ли они для желающих искупаться?

-Насколько безопасны эти фонтаны?

— Эти фонтаны сейчас современные, фонтаны работают на 220 Вольт и более безопасные, чем вот эти старинные. Насосы мы на всех фонтанах проверяем, заземление тоже. Новые насосы здесь, таких проблем не должно быть.

-Внутри этих фонтанов можно купаться?

-Внутри этих фонтанов люди купаются, несмотря на запрет, но нежелательно купаться, потому что где-то не могут проводку или что-то задеть или сломать, может произойти короткое замыкание

Тем временем в Департаменте полиции Шымкента предупреждают: в фонтанах купаться опасно. И в лучшем случае это чревато штрафами. В худших – купание в фонтане может обернуться трагедией.