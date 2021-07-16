В Шымкенте при городской клинической больнице №1 открыт инфекционный стационар на 100 коек.

С процессом приема больных ознакомился первый заместитель акима города Шынгыс Мукан.

В связи с ростом числа инфицированных коронавирусной инфекцией, данный стационар предназначен для беременных женщин. В резервном стационаре имеются реанимационные койки и все необходимое медицинское оборудование для лечения больных. Врачи здесь лечат пациентов со средним и тяжелым течением заболевания КВИ.

Заместитель акима отметил, что единственным эффективным методом в борьбе с эпидемией является вакцинация, и что это надежный способ защитить себя и своих близких от опасной инфекции.

Стоит отметить, в настоящее время в городе на стационарном лечении находятся 1 346 граждан с инфекционными заболеваниями.

Наполняемость коек составляет 61%. За прошедшие сутки коронавирус выявлен у 421 человека.