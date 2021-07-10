За прошедшие сутки зарегистрировано 3130 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан – 798,
- в городе Алматы – 491,
- в городе Шымкенте – 246,
- в Акмолинской области – 108,
- в Актюбинской области – 104,
- в Алматинской области – 118,
- в Атырауской области – 160,
- в ВКО – 80,
- в Жамбылской области – 43,
- в ЗКО – 198,
- в Карагандинской области – 325,
- в Костанайской области – 53,
- в Кызылординской области – 50,
- в Мангистауской области – 137,
- в Павлодарской области – 130,
- в СКО – 40,
- в Туркестанской области – 49.
Всего в стране подтверждено 451 130 случаев.