коронавирус

За прошедшие сутки зарегистрировано 3695 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 914,
  • в городе Алматы – 620,
  • в городе Шымкенте – 312,
  • в Акмолинской области – 131,
  • в Актюбинской области – 102,
  • в Алматинской области – 114,
  • в Атырауской области – 256,
  • в ВКО – 71,
  • в Жамбылской области – 51,
  • в ЗКО – 205,
  • в Карагандинской области – 449,
  • в Костанайской области – 81,
  • в Кызылординской области – 54,
  • в Мангистауской области – 116,
  • в Павлодарской области – 137,
  • в СКО – 28,
  • в Туркестанской области – 54.

Всего в стране подтверждено 454 825 случаев.

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