За прошедшие сутки зарегистрировано 3695 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан – 914,
- в городе Алматы – 620,
- в городе Шымкенте – 312,
- в Акмолинской области – 131,
- в Актюбинской области – 102,
- в Алматинской области – 114,
- в Атырауской области – 256,
- в ВКО – 71,
- в Жамбылской области – 51,
- в ЗКО – 205,
- в Карагандинской области – 449,
- в Костанайской области – 81,
- в Кызылординской области – 54,
- в Мангистауской области – 116,
- в Павлодарской области – 137,
- в СКО – 28,
- в Туркестанской области – 54.
Всего в стране подтверждено 454 825 случаев.