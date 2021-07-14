Теперь посетители зоопарка будут наслаждаться жизнью двух хищников через стекло, передает otyrar.kz.

Однако попасть сегодня в зоопарк журналисты не смогли. Среда в зоопарке — санитарный день. Сотрудники проводят уборку и дезинфекцию вольеров.

В рабочий день журналисты ТК «Отырар» побывают в зоопарке и посмотрят, а потом и покажут как хищники осваивают новую территорию.

Пока, сообщила заместитель директора зоопарка Зульфия Ганеева, в зоопарке перевели в новый вольер двух львов, на очереди остальные хищники.

Ирина Казорина