Военнослужащие Нацгвардии в Шымкенте за один вечер предотвратили несколько правонарушений.

15 июля во время несения патрульно-постовой службы к войсковому наряду по горячей линии поступила ориентировка. Неизвестная в Центральной мечети около 15.00 часов украла портмоне с крупной суммой денег.

— Во время несения службы к нам поступила ориентировка, что некая гражданка украла портмоне. Передвигаясь по маршруту, около 19 часов 30 минут в парке Независимости Аль-Фарабийского района мы заметили женщину, подходящую под ориентировку. Увидев нас, она стала нервничать и пыталась скрыться, но безуспешно, — рассказывает начальник войскового наряда Наурызбек Жеткергенов.

Этим же днем, во время несения службы в Абайском РУВД, военнослужащими была доставлена гражданка Ж., которая в состоянии алкогольного опьянения напала на сотрудника полиции.

— Нам подали ориентировку о том, что на пересечении улиц Павлова-Калдаякова неизвестная гражданка напала на сотрудника полиции. Мы сразу же принялись прочесывать район и задержали нарушительницу, — отвечает патрульный Руслан Даулеткереев.

По данным фактам обстоятельства выясняются.