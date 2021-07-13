Как сообщили в ДЧС ТК «Оtyrar» водитель фуры, упавшей с моста, остался жив. Погиб его напарник.

Напомним, сегодня, 13 июля в районе поворота в населенном пункте Аксу с моста упала фура.



Как сообщили в ДЧС, «13 июля в 17-44 в Сайрамском районе, в пяти км от села Аксу, на 657-м км а/д «Алматы-Термез» 25-летний водитель грузового а/м «Volvo», не справившись с рулевым управлением, пересек ограждение моста и допустил опрокидывание. После чего машина загорелась.

В результате пожара грузовой автомобиль полностью уничтожен огнем. На месте пожара обнаружен обгоревший труп напарника, его личность устанавливается. Водитель и напарник граждане Кыргыстана».

Пожар локализован в 18-05 и ликвидирован в 18-50.

Спасатели предполагают, что из-за дождя водитель не справился с управлением на скользкой трассе, что и привело к трагедии.

.