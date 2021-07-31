На главную Анонс АнонсНовости ШымкентаОбщество Вышло постановление главного санитарного врача Шымкента 31.07.2021 437 Вышло постановление главного санитарного врача Шымкента. ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА Вышло новое постановление главного государственного санврача г. Шымкент Вышло новое постановление главного санврача Шымкента: Что изменилось Вышло новое постановление санврача Шымкента: Кого могут не допустить к работе Главный санврач Шымкента подписал новое Постановление: Какие ограничения снова в силе Вышло новое постановление главного санитарного врача Шымкента Новое Постановление главного санврача Шымкента