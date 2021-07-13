коронавирус

За прошедшие сутки зарегистрировано 3693 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 462 417 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 978,

в городе Алматы – 535,

в городе Шымкенте – 169,

в Акмолинской области – 140,

в Актюбинской области – 36,

в Алматинской области – 86,

в Атырауской области – 334,

в ВКО – 63,

в Жамбылской области – 52,

в ЗКО – 142,

в Карагандинской области – 596,

в Костанайской области – 95,

в Кызылординской области – 60,

в Мангистауской области – 141,

в Павлодарской области – 134,

в СКО – 55,

в Туркестанской области – 77.

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