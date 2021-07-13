За прошедшие сутки зарегистрировано 3693 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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Всего в стране подтверждено 462 417 случаев, из них:
в городе Нур-Султан – 978,
в городе Алматы – 535,
в городе Шымкенте – 169,
в Акмолинской области – 140,
в Актюбинской области – 36,
в Алматинской области – 86,
в Атырауской области – 334,
в ВКО – 63,
в Жамбылской области – 52,
в ЗКО – 142,
в Карагандинской области – 596,
в Костанайской области – 95,
в Кызылординской области – 60,
в Мангистауской области – 141,
в Павлодарской области – 134,
в СКО – 55,
в Туркестанской области – 77.
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