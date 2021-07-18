За прошедшие сутки зарегистрировано 5493 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан — 1419,
- в городе Алматы — 884,
- в городе Шымкент — 370,
- в Акмолинской области — 176,
- в Актюбинской области — 179,
- в Алматинской области — 162,
- в Атырауской области — 277,
- в ВКО — 81,
- в Жамбылской области — 57,
- в ЗКО — 266,
- в Карагандинской области — 735,
- в Костанайской области — 124,
- в Кызылординской области — 140,
- в Мангистауской области — 210,
- в Павлодарской области — 175,
- в СКО — 95,
- в Туркестанской области — 143.
Всего в стране подтверждено 488 905 случаев.