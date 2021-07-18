коронавирус

За прошедшие сутки зарегистрировано 5493 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан — 1419,
  • в городе Алматы — 884,
  • в городе Шымкент — 370,
  • в Акмолинской области — 176,
  • в Актюбинской области — 179,
  • в Алматинской области — 162,
  • в Атырауской области — 277,
  • в ВКО — 81,
  • в Жамбылской области — 57,
  • в ЗКО — 266,
  • в Карагандинской области — 735,
  • в Костанайской области — 124,
  • в Кызылординской области — 140,
  • в Мангистауской области — 210,
  • в Павлодарской области — 175,
  • в СКО — 95,
  • в Туркестанской области — 143.

Всего в стране подтверждено 488 905 случаев.

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