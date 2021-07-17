Фото: Cindy Ord / Getty Images

За прошедшие сутки зарегистрировано 5658 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 1547,
  • в городе Алматы – 891,
  • в городе Шымкенте – 368,
  • в Акмолинской области – 180,
  • в Актюбинской области – 205,
  • в Алматинской области – 178,
  • в Атырауской области – 342,
  • в ВКО – 82,
  • в Жамбылской области – 81,
  • в ЗКО – 289,
  • в Карагандинской области – 704,
  • в Костанайской области – 123,
  • в Кызылординской области – 112,
  • в Мангистауской области – 180,
  • в Павлодарской области – 185,
  • в СКО – 98,
  • в Туркестанской области – 93.

Всего в стране подтверждено 483 412 случаев.

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