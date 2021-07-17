За прошедшие сутки зарегистрировано 5658 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан – 1547,
- в городе Алматы – 891,
- в городе Шымкенте – 368,
- в Акмолинской области – 180,
- в Актюбинской области – 205,
- в Алматинской области – 178,
- в Атырауской области – 342,
- в ВКО – 82,
- в Жамбылской области – 81,
- в ЗКО – 289,
- в Карагандинской области – 704,
- в Костанайской области – 123,
- в Кызылординской области – 112,
- в Мангистауской области – 180,
- в Павлодарской области – 185,
- в СКО – 98,
- в Туркестанской области – 93.
Всего в стране подтверждено 483 412 случаев.