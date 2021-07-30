387 с симптомами, 65 — бессимптомных.

Из них 244 человека госпитализированы в инфекционный стационар, 208 человек взяты на домашний карантин.

Также за сутки вакцинировано 7 616 человек (I компонент — 12 515, II компонент – 5 101). Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 362 736 граждан. Из них 261 861 человек получили два компонента вакцины.

Стоит отметить, угроза данной эпидемии не исчезла. В связи с этим медицинские работники призывают жителей города соблюдать карантинные меры, носить маски и соблюдать социальную дистанцию, не посещать общественные места с массовым скоплением людей.