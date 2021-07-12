За прошедшие сутки зарегистрировано 3899 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан – 950,
- в городе Алматы – 638,
- в городе Шымкенте – 264,
- в Акмолинской области – 139,
- в Актюбинской области – 55,
- в Алматинской области – 85,
- в Атырауской области – 290,
- в ВКО – 68,
- в Жамбылской области – 66,
- в ЗКО – 215,
- в Карагандинской области – 603,
- в Костанайской области – 92,
- в Кызылординской области – 64,
- в Мангистауской области – 126,
- в Павлодарской области – 142,
- в СКО – 31,
- в Туркестанской области – 71.
Всего в стране подтверждено 458 724 случая.