коронавирус

За прошедшие сутки зарегистрировано 3899 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 950,
  • в городе Алматы – 638,
  • в городе Шымкенте – 264,
  • в Акмолинской области – 139,
  • в Актюбинской области – 55,
  • в Алматинской области – 85,
  • в Атырауской области – 290,
  • в ВКО – 68,
  • в Жамбылской области – 66,
  • в ЗКО – 215,
  • в Карагандинской области – 603,
  • в Костанайской области – 92,
  • в Кызылординской области – 64,
  • в Мангистауской области – 126,
  • в Павлодарской области – 142,
  • в СКО – 31,
  • в Туркестанской области – 71.

Всего в стране подтверждено 458 724 случая.

 

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