За прошедшие сутки зарегистрировано 5 317 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Всего в стране подтверждено 494 222 случая, из них:
в городе Нур-Султан – 1367,
в городе Алматы – 798,
в городе Шымкенте – 470,
в Акмолинской области – 178,
в Актюбинской области – 159,
в Алматинской области – 126,
в Атырауской области – 293,
в ВКО – 87,
в Жамбылской области – 53,
в ЗКО – 204,
в Карагандинской области – 689,
в Костанайской области – 126,
в Кызылординской области – 127,
в Мангистауской области – 203,
в Павлодарской области – 170,
в СКО – 91,
в Туркестанской области – 176.
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