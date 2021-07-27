За сутки в Казахстане выявили 6797 заболевших с положительным ПЦР-анализом на коронавирусную инфекцию, передает МВК по нераспространению COVID-19.
Из них:
в Нур-Султане — 1537,
в Алматы — 1207,
в Шымкенте — 382,
в Акмолинской области — 195,
в Актюбинской области — 175,
в Алматинской области — 260,
в Атырауской области — 480,
в ВКО — 333,
в Жамбылской области — 141,
в ЗКО — 136,
в Карагандинской области — 796,
в Костанайской области — 209,
в Кызылординской области — 163,
в Мангистауской области — 254,
в Павлодарской области — 207,
в СКО — 142,
в Туркестанской области — 180.
Всего с начала марта 2020 года в стране выявлено 542 703 случая заражения коронавирусной инфекцией.