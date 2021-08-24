Такое решение приняли в департаменте высшего и послевузовского образования МОН РК.

«Думаю, это хорошая новость для наших абитуриентов. Мы учли количество обращений с просьбой о продлении сроков. Возможность предоставлена как обладателям образовательных грантов, так и тем, кто планирует обучаться на платной основе», — отметил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.

Напомним, ранее документы для зачисления в вузы необходимо было подать до 25 августа.

Отметим, что заявки от обладателей образовательных грантов принимаются посредством портала электронного правительства eGov.kz.

Для обучения на платной основе необходимо обратиться в виртуальные приемные комиссии вузов. Их перечень размещен на сайте Национального центра тестирования МОН РК.