Жительница города Жанна Мелдешова на 34 неделе беременности родила малышей Айым, Рахат и Аяла.

Младенцы родились 28 июля. В настоящее время мать и новорожденные чувствуют себя хорошо.

Первенца мать тройни родила в 2010 году. После из-за проблем со здоровьем она не могла забеременеть долгое время. Так мечта супругов осуществилась через десять лет, мать родила сразу трех детей.

Из-за преждевременных схваток, чтобы спасти жизнь беременной женщины и трех малышей, врачи сделали кесарево сечение. На свет появились две девочки, один мальчик.

За тройняшками особый уход проводили неонатологи перинатального центра. В течение недели, находясь под присмотром квалифицированных медицинских работников, у новорожденных улучшилось здоровье и они вместе с матерью были выписаны домой.

Стоит отметить, с начала года в городе родилось 19 797 малышей. Из них 135 – двойняшки и 4 — тройняшки.