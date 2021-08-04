За прошедшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 502 граждан города.

Из них 418 — симптомные, 84 — бессимптомные. 284 инфицированных госпитализированы в инфекционный стационар, 291 человек взяты на домашний карантин, сообщает пресс-служба акимата города Шымкент.

На сегодняшний день в специализированных инфекционных стационарах имеется всего 3 220 коек, заполняемость коек составляет 73%, свободных 846 коек. В инфекционном стационаре на лечении находится 2 374 больных, в реанимационном отделении имеется 469 коек, 316 больных находятся на лечении.

Всего проведены ПЦР исследований – 363 866, за сутки – 2 807. Также за сутки в городе вакцинировано 8 274 человека, из них 2 676 получили первый компонент, 5 598 — второй. Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 374 237 человек. Из них 284 586 граждан получили два компонента вакцины.

40 мобильных групп, осуществляющих мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на территории города, 3 августа провели проверку 680 объектов. Из них в 14 объектах выявлены нарушения требований карантинного режима, составлены административные протоколы.