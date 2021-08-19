На 18 августа зарегистрировано 418 случаев заболевания КВИ (с симптомами – 341, без симптомов – 77).

265 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 153 человека взяты на домашний карантин.

На сегодняшний день в специализированных инфекционных стационарах имеется 3 930 коек, заполняемость коек составляет 60%, свободны — 1560 коек. В инфекционном стационаре на лечении находятся 2370 больных, в реанимационном отделении имеется 559 коек, на лечении находятся 393 пациента. За сутки взяты пробы ПЦР у 3312 человек.

За последние сутки в городе вакцинировано 4294 человека (I компонент — 2 026, II компонент — 2 268). Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 406 062 человека. Из них 333 479 человек получили два компонента вакцины.

Единственный способ победить коронавирус — это получить вакцину, поэтому мы призываем всех привиться. Прививочные пункты в поликлиниках работают без выходных с 8.00 утра до 20.00 вечера.

[adinserter block="4"]