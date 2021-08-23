В соцсетях и мессенджерах распространяют «секретное» сообщение о том, что беженцы из Афганистана могут быть заражены опасным неизвестным вирусом, при этом сами они об этом не знают.

Автор рассылки утверждает, что в странах, принимающих граждан Афганистана, вскоре могут случиться крайне серьезные вспышки нового заболевания. Это бездоказательно, передает stopfake.kz.

Подтверждений тезисам, приведенным в рассылке, не существует. На сегодняшний день есть опасения по поводу распространения COVID-19 беженцами, однако страны, принимающие их, уже предприняли ряд мер для того, чтобы этого не допустить.

В Казахстан эвакуировали 183 человека из Афганистана.

Утром 18 августа в Алматы приземлился самолет с 42 пассажирами на борту. Среди них 25 казахстанцев (15 взрослых и 10 детей), 17 граждан иностранных государств, в том числе 14 кыргызстанцев.

Вечером того же дня в Казахстан прибыло второе воздушное судно из Афганистана. На борту находился 141 работник Миссии по оказанию содействия Афганистану. Они пробудут в нашей стране несколько месяцев. Все расходы по их обеспечению взяла на себя ООН.

Итак, нет никаких оснований полагать, что беженцы из Афганистана могут быть заражены неизвестным вирусом. Страны, принимающие граждан Афганистана, делают все необходимое для того, чтобы не допустить очередной вспышки COVID-19.

В Казахстане на сегодняшний день беженцев из Афганистана нет.