Freedom Holding Corp. по итогам 2022 фискального года заработал $565 млн

Freedom Holding Corp. сообщает о финансовых результатах за 2022 фискальный год, завершившийся 31 марта 2022 года.

Основные показатели за указанный период:

1) По итогам 2022 фискального года выручка холдинга составила $565 млн, что на $212 млн, или на 60%, больше, чем годом ранее. Такому результату способствовал рост:

a. комиссионных доходов — на 59%, или на $160 млн — с $272 млн до $432 млн, связанный с увеличением количества клиентских счетов и расширением деятельности (рост числа активных клиентов и сделок);

b. процентного дохода — на 197%, или на $61 млн — с $31 млн до $92 млн, связанный с увеличением общего размера торгового портфеля и количества облигаций в нем;

c. прибыли по торговым ценным бумагам — на 70%, или на $32 млн — с $46 млн до $78 млн;

d. убытка по операциям с иностранной валютой — на $41 млн, связанный в основном с ослаблением российского рубля на 11% по отношению к доллару США.

2) Расходы холдинга увеличились на $148 млн, или на 83%, по следующим причинам:

a. увеличение операционных расходов на $84 млн связано с затратами по заработной плате в результате расширения деятельности холдинга, найма сотрудников, расходов по вознаграждению, выпуска ограниченных грантов на акции ключевым сотрудникам;

b. увеличение процентных расходов на $49 млн вследствие роста объема краткосрочного финансирования за счет соглашений РЕПО по ценным бумагам и процентных расходов по депозитам, что стало результатом роста депозитных счетов клиентов.

3) По итогам 2022 и 2021 фискальных годов:

a. чистая прибыль холдинга равна $211 млн и $143 млн соответственно;

b. прибыль на акцию холдинга, рассчитанная исходя из средневзвешенного количества акций в 59 млн штук, составила $3.56 и $2.45 соответственно;

c. прочий совокупный доход равен $194 млн и $145 млн соответственно.

4) В течение 2022 фискального года активы и обязательства холдинга увеличились на $902 млн и $670 млн соответственно.

5) По состоянию на 31 марта 2022 года открыто около 410 тысяч клиентских счетов, что на 120 тысяч, или 41%, больше, в сравнении с количеством клиентских счетов на 31 марта 2021 года.

«Несмотря на геополитический кризис, который отразился как на фондовых рынках стран СНГ, так и на мировых, мы закончили 2022 фискальный год с хорошими показателями. Экосистема Freedom Finance в Казахстане пополнилась рядом приобретений, что позволит нам реализовать новые инновационные проекты и предоставлять клиентам всесторонний сервис. Наш европейский бизнес показывает внушительные результаты, и мы расширяем свое географическое присутствие в ЕС, открывая новые представительства. У нас большие и амбициозные планы по развитию во всех направлениях, и нашей команде предстоит большая работа для их воплощения», — говорит Тимур Турлов, СЕО, Freedom Holding Corp.:

Также сообщается, что в ближайшее время планируется произвести реструктуризацию холдинга. В частности, ИК «Фридом Финанс» и Банк «Фридом Финанс» выйдут из состава Freedom Holding Corp. и станут отдельным российским бизнесом. Данный шаг осуществляется с целью защиты интересов российских частных инвесторов, так как аффилированность с американским холдингом в данный момент препятствует успешной операционной деятельности российского брокера и банка.

На первом этапе Тимур Турлов выкупит у американского публичного холдинга российский бизнес и продолжит им владеть, но уже в качестве физического лица. Таким образом, конечный бенефициар российских компаний не изменится. В дальнейшем они будут проданы Тимуром Турловым, скорее всего, представителям топ-менеджмента ИК и Банка «Фридом Финанс».

Эти компании продолжат работу на локальном рынке, но уже независимо от холдинга, поскольку в России у них много клиентов, платежей и перспективная стратегия развития.

Лицензия №4.3.12 выдана АРК по РРФР 4.02.2020 г.