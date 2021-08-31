В дежурную часть Тюлькубасского РОП поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставили молодого человека с телесными травмами.

Получив сообщение, полицейские оперативно прибыли в медучреждение, где подробно расспросили потерпевшего о случившемся и установили обстоятельства. Как выяснилось, местный житель распивал спиртные напитки в квартире со своим знакомым. После чего, между собутыльниками произошла ссора, в результате которой знакомый его избил и силой отобрал верхнюю одежду. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 191 УК РК “Грабеж” и приступили к розыску подозреваемого.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские в течение суток задержали грабителя и доставили а районный отдел. После завершения досудебного расследования собранные материалы с обвинительным актом направили в суд Тюлькубасского района для принятия законного решения. В итоге суд признал подсудимого виновным и приговорил его к 3,5 годам ограничения свободы.