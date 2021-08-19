С 15 сентября стартует ежегодная кампания по добровольному прикреплению к организациям первичной медико-санитарной помощи.

Мероприятие продлится до 15 ноября. Правила прикрепления к поликлиникам для иностранцев и трудовых мигрантов изменились. Новые правила вступили в действие с 15 августа этого года. Специалисты региональных филиалов НАО «Фонда социального медицинского страхования проводят разъяснительную работу среди руководителей и работников сферы здравоохранения, которые участвуют в системе ОСМС.

В порядок прикрепления к медицинским организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, внесены изменения. Они коснутся исключительно иностранных граждан и трудовых мигрантов. У них должен быть полис добровольного медицинского страхования.

Сабит Куралбек, директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по г. Шымкенту:»Согласно новым правилам, прикрепление к поликлинике иностранных лиц без гражданства, временно пребывающих на территории страны, или ищущих убежище, осуществляется на основании договора добровольного медицинского страхования и только на срок его действия. После чего они автоматически открепляются от медорганизации».

Трудовым мигрантам из стран ЕАЭС необходимо также иметь обязательно добровольную медицинскую страховку.

Сабит Куралбек, директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по г. Шымкенту:»По трудовым мигрантам. Заявление на прикрепление предоставляется в произвольной форме на казахском или русском языке с приложением документа, удостоверяющего личность, или загранпаспорта. Заявителю необходимо лично обратиться с заявлением в медорганизацию, либо за него это должны сделать представители страховой организации, с которой он заключил договор добровольного медстрахования. Прикрепляться можно к медорганизациям – поставщикам Фонда социального медицинского страхования».



В Шымкенте первичную медико-санитарную помощь оказывает 41 медорганизация. Из низ 14 — государственных поликлиник. В первой городской поликлинике говорят, что к ним за медицинской помощью не обращались иностранные граждане и от них не поступали заявления на прикрепление к поликлинике.

«Если у иностранных граждан будет вид на жительство и у них есть ИИН, мы им оказываем медицинскую помощь», — говорит заведующая отделом городской поликлиники №1 г. Шымкента Зульфия Кенесова.

Пенсионерка Людмила Жукова для себя решила: останется в своей поликлинике. Женщина живет рядом и обслуживанием — вполне довольна.

» У меня жалоб нет. Медицинскую помощь получаю в полном объеме. Если нужно и направление дают узкому специалисту. Операцию сделали бесплатно, лекарства получаю также бесплатно». Останусь в своей поликлинике, меня все устраивает. Спасибо», — говорит она.

Прикрепиться к поликлинике можно на сайте электронного Правительства. В разделе «Здравоохранение» необходимо выбрать услугу «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Нужно подать заявление в медорганизацию, заполнив поля. Сведения о пациенте поликлиника получает автоматически из государственных информационных систем. При положительном ответе гражданину выдается уведомление о прикреплении в виде электронного документа, подписанного ЭЦП медорганизации.