Департамент полиции Алматы разъясняет какие именно нарушения фиксирует “Сергек”, сообщает Polisia.kz.

Интеллектуальная система видеоконтроля фиксирует неправильное перестроение перед перекрестком, заезд на стоп-линию и проезд по автобусной полосе. Также камеры “Сергек” выявляют превышение скоростного режима, проезд транспортных средств на красный сигнал светофора и остановку в неположенном месте. – Все нарушения обрабатываются полицейскими и перед отправкой подписываются ЭЦП сотрудника.

Далее предписания о нарушениях приходят владельцам транспортных средств двумя способами: SMS и почтой. После получения уведомления о штрафе, нарушитель может оплатить половину суммы в течение 7 дней после уведомления. В случае неоплаты в добровольном порядке, по истечении 30 дней с момента получения уведомления, материал отправляется на принудительное взыскание согласно статьи 894 КРКоАП, – сообщил начальник Управления административной полиции Нурлан Аманбек.

Спикер напомнил, что ознакомится с протоколом нарушения и предписанием можно на Egov.Kz и Qamqor.gov.kz. Штрафы можно оплатить любимым удобным способом. Например онлайн на портале электронного правительства, в рассчетно-кассовых отделениях банков, через мобильные приложения (Kaspi.kz, HalykBank, Kassa24, Handypay, Homebank, Казпочта, Колеса. Все денежные средства за нарушения попадают в бюджет города.