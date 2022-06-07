Цифровизация: Современные системы фиксации нарушений ПДД

Внедрение цифровых технологий в различных отраслях дает положительные результаты.

Так в Туркестанской области реализуется ряд проектов по обеспечению безопасности на дорогах и в школах. Новые технологии не только оптимизирует работу полиции и других структур, но и создают условия для беспрепятственного и безопасного передвижения людей.

Пешеходы и велосипедисты получили приоритет в дорожном движении. Жители Туркестанской области отмечают: движение транспорта, особенно в областном центре, за последние годы стало безопасным. Велосипедисты ездят по специально выделенной полосе, пешеходы — по тротуарам, не создавая помехи автомобилистам.

Динмухаммед Бекназаров, житель Жетысая:

«Сейчас не надо бояться машин, на территории города есть велодорожки. Если раньше было опасно передвигаться параллельно с транспортом, то теперь мы свободно передвигаемся по своим дорогам. Водители также стараются не нарушать ПДД. Я живу сам в Жетысае, а работаю в коммунальное сфере г.Туркестана».

С момента запуска Центра оперативного управления стало проще следить за соблюдением правил дорожного движения. Современная цифровая система позволяет предотвращать дорожно-транспортные происшествия и правонарушения.

Алмасхан Тастанбеков, начальник Управления административной полиции ДП Туркестанской области:

«Мы находимся в Центре оперативного управления. Сюда поступает всё видео, зафиксированное камерами видеонаблюдения «Сергек». Они установлены на перекрестках и дорогах областного центра. По камерам наши сотрудники оповещают инспекторов дорожной полиции — по какой улице едет транспортное средство и разыскиваемый. Также по камере наблюдения фиксируется любое нарушение. Допустим, произошло ДТП. Сразу на место происшествия выезжает дорожная полиция. Цифровизация позволила оперативно принимать решения по нарушителям и предотвращать несчастные случаи. Например, превышение скорости сразу фиксируют камеры видеонаблюдения «Сергек», по этим данным работают инспекторы».

По реализации проекта «Общественная безопасность «Сергек» в марте прошлого года подписали соглашение о сотрудничестве между акиматом Туркестанской области, Департаментом полиции и товариществом «Көркем Телеком». В рамках пилотного проекта в Туркестане установлены 26 комплексов «Сергек», 40 комплексов на линейных участках и 200 камер общего видеонаблюдения.

Бахыт Аширбеков, старший инспектор дорожной полиции ДП Туркестанской области:

«Мы находимся на пересечении улиц Саттарханова и Амира Темира. По данным поступившим к нам из Центра оперативного управления об автомобилях, которые в розыске или водители-нарушители правил дорожного движения, мы проверяем. Все данные по транспортным средствам есть в базе. Нам теперь легко проверить и выявить нарушителей. Отсюда мы на эвакуаторе отправляем машины на штрафстоянку. Сейчас работать стало намного легче».

Инициатором реализации проекта «Сергек» в Туркестанской области выступило управление цифровизации, оказания государственных услуг и архивов.

Асылбек Райболов, житель Туркестана:

«Сейчас ездить стало намного проще, чем раньше. До установки «Сергеков» было много ДТП. Большинство водителей теперь боятся игнорировать правила дорожного движения. Если тебя зафиксировала камера «Сергек», ты ни с кем не договоришься, придется платить штраф. Хочу отметить, что видеонаблюдение дисциплинирует всех и водителей. В Туркестане сейчас стараются не нарушать правила».

В результате реализации проекта «Сергек» количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на треть, число пострадавших — на 41 процент. По словам специалистов, реализация проекта «Безопасная школа» на территории Туркестанской области тоже успела себя зарекомендовать.

Аскар Манатов, заместитель начальника управления штаба ДП Туркестанской области:

«По поручению главы государства, все камеры видеонаблюдения должны быть выведены в оперативный центр управления полиции. На сегодня, по области, из 952 школ, в 551 установлена связь с центром. Из оперативного центра управления наши сотрудники наблюдают за тем, что происходит в учебном заведении и на его территории. Это дает возможность предупредить правонарушения. Планируем около 750 школ Туркестанской области, где есть технические возможности, подключить к центру оперативного управления».

Проекты «Общественная безопасность», «Сергек» и «Безопасная школа» в рамках государственной программы цифрового Казахстана будут поэтапно введены в эксплуатацию в городах и районах Туркестанской области.