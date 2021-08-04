В дома сотен семей Туркестанской области пришло голубое топливо. Жители отдаленных сел Казыгуртского и Сарыагашского районов, а это больше двадцати тысяч человек, теперь смогут пользоваться природным газом.

Это стало возможно благодаря завершению строительства компанией «КазТрансГаз» подводящего газопровода к семнадцати населенным пунктам.

В селе Сырлысай о природном газе только мечтали. И когда пообещали, что скоро подведут голубое топливо, жители сначала не поверили. Теперь же к их домам подвели природный газ. Все, что нужно – подключиться к сетям.

«Мы много лет ждали, когда же нам подадут газ. Уже даже не верили. Для нас это было нечто нереальное. А теперь мечта сбылась, спасибо всем, кто причастен к этому. Жить легче станет. Желаю всем удачи и успехов, мы рады», — говорит Надырбек Кошкалов, житель села.

Газ в населенные пункты Кызылсенгир, Тугыртас, Зангар, Какпак, Сырлысай и Багыс будет подаваться с автоматической газораспределительной станции «Какпак». Для этого построили газоотводящие и распределительные газопроводы. Со стороны АО «КазТрансГаз» все работы выполнены с опережением графика. Люди верят, что теперь жить станет легче, ведь голубое топливо выгодно еще и тем, что в отопительный сезон позволит сэкономить на угле, да и жилье не будет нуждаться в косметическом ремонте.

«Мы сейчас проводим усиленную работу по обеспечению населения голубым топливом. В Казыгуртском районе в рамках газификации шести населенных пунктов построены 4 газорегуляторных пункта, 1248 индивидуальных шкафных регуляторных пунктов, проложено более 107 км подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей. Сданные объекты позволят обеспечить бесперебойным газоснабжением 1723 частных домов и 2-х социальных объектов», — говорит директор Туркестанского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» Шалхар Омарбеков.

К слову АГРС «Таскескен», которая введена в действие на прошлой неделе, будет снабжать девять населенных пунктов Сарыагашского района и два населенных пункта Келесского района. А первичное подключение к голубому топливу планируется в населенных пунктах. Таскескен, Таскескен-2, Жылысу, Тегисшил.

Шуддин Саидов