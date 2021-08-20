Теперь они сами совместно с работодателями будут определять содержание образовательных программ и сроки обучения.

Система технического и профессионального образования станет более гибкой и ориентированной на формирование самых востребованных компетенций у обучающихся. Казахстанским колледжам предоставлена академическая самостоятельность. Теперь они сами совместно с работодателями будут определять содержание образовательных программ и сроки обучения.

Образовательные программы позволят студентам получить необходимые квалификации и устраиваться на работу в более короткие сроки, а при необходимости возвращаться и получать дополнительно другие квалификации. Данные меры позволят подстроиться под технологические изменения на производстве и запросы рынка труда. Таким образом, колледжи будут готовить специалистов, которые будут соответствовать требованиям работодателей.

Кроме того, теперь срок обучения в дуальном формате будет засчитываться студентам в трудовой стаж. Это позволит выпускникам колледжей трудоустроиться с уже имеющимся опытом работы. Наряду с этим, колледжи могут реализовывать продукцию, изготовленную студентами в мастерских организаций образования.

Отменено также обязательное требование по прохождению аккредитации колледжами для получения госзаказа. Теперь они могут участвовать в размещении госзаказа без прохождения аккредитации, при условии наличия лицензии и соответствия установленным требованиям.

При этом планируется дальнейшее расширение охвата молодежи бесплатным техническим и профессиональным образованием.