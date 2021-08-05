За прошедшие сутки зарегистрировано 7792 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан — 1434,
- в городе Алматы — 1570,
- в городе Шымкент — 535,
- в Акмолинской области — 259,
- в Актюбинской области — 403,
- в Алматинской области — 320,
- в Атырауской области — 397,
- в ВКО — 288,
- в Жамбылской области — 160,
- в ЗКО — 185,
- в Карагандинской области — 931,
- в Костанайской области — 279,
- в Кызылординской области — 205,
- в Мангистауской области — 225,
- в Павлодарской области — 303,
- в СКО — 151,
- в Туркестанской области — 147.
Всего в стране подтверждено 610 744 случая.