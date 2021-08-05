коронавирус

За прошедшие сутки зарегистрировано 7792 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан — 1434,
  • в городе Алматы — 1570,
  • в городе Шымкент — 535,
  • в Акмолинской области — 259,
  • в Актюбинской области — 403,
  • в Алматинской области — 320,
  • в Атырауской области — 397,
  • в ВКО — 288,
  • в Жамбылской области — 160,
  • в ЗКО — 185,
  • в Карагандинской области — 931,
  • в Костанайской области — 279,
  • в Кызылординской области — 205,
  • в Мангистауской области — 225,
  • в Павлодарской области — 303,
  • в СКО — 151,
  • в Туркестанской области — 147.

Всего в стране подтверждено 610 744 случая.

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