Более одной тысячи молодых людей из 17 регионов прошли онлайн-обучение по профилактике интернет-зависимости, кибербуллинга и зависимости от азартных игр.

Участники получили практические навыки по защите своих персональных данных в интернете и узнали о возможных рисках при использовании социальных сетей, в особенности о вреде азартных онлайн-игр.

Всем участникам курсов были представлены специальные кейсы научно-просветительских и познавательных интернет-площадок, направленных на личностное саморазвитие.

Кроме того, в рамках проекта эксперты в области психологии, социологии, юриспруденции проводят анализ казахстанского и международного законодательства, по итогам которого будут выработаны рекомендации по совершенствованию казахстанского законодательства, направленного на профилактику интернет-зависимости, кибербуллинга и зависимости от азартных игр.

Онлайн-курсы были организованы в рамках грантового проекта МИОР РК по реализации комплекса мер по профилактике интернет-зависимости и азартных игр среди молодежи и детей Республиканским общественным объединением «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» при участии профессиональных спикеров Международного университета информационных технологий.