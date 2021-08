Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты «SEMEI IADROLYQ POLIGONYNYŃ JABYLǴANYNA 30 JYL» из серебра номиналом 500 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге.

Выпуск монет приурочен к 30-летию со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона. Информация о дате продаж монет будет дополнительно размещена на сайте НБК.

О коллекционных монетах «SEMEI IADROLYQ POLIGONYNYŃ JABYLǴANYNA 30 JYL»

Концепция дизайна монеты иллюстрирует историю ядерных испытаний. Стилизованное изображение ядерного взрыва в форме «гриба» состоит из двух частей. Левая часть олицетворяет историю ядерных испытаний и выполнена в форме осколков, символизирующих унесенные жизни и поломанные человеческие судьбы. Правая часть выполнена в виде стилизованного изображения сухого дерева как символа пострадавшей природы. Изображение зеленого листа в высохшей кроне дерева – это знак возрождения и надежды.

Описание монет «SEMEI IADROLYQ POLIGONYNYŃ JABYLǴANYNA 30 JYL»:

Коллекционные монеты из серебра 925/1000 пробы изготовлены с применением технологии нанесения цветной эмали, масса – 31,1 грамм, диаметр – 38,61 мм, качество изготовления — proof, номинал – 500 тенге, тираж – 5 000 штук.

Коллекционные монеты из сплава нейзильбер МНЦ 15-20, масса – 11,17 грамма, диаметр – 31 мм, качество – uncirculated, номинал – 100 тенге, тираж – 100 000 штук.

Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости.

На аверсе монет в центральной части на орнаментальном фоне расположены: государственный герб Республики Казахстан, по окружности надписи QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY на государственном языке и REPUBLIC OF KAZAKHSTAN на английском языке, в верхней части – логотип Национального Банка Казахстана. В нижней части указана информация о номинале и весе монеты, а также о металле и его пробе.

На реверсе монет размещено стилизованное изображение ядерного взрыва в форме «гриба». По окружности надписи SEMEI IADROLYQ POLIGONYNYŃ JABYLǴANYNA, в верхней части – надпись SINCE THE CLOSURE OF SEMIPALATINSK NUCLEAR TEST SIDE, в центре монет надписи 30 JYL/YEARS и «1991-2021», обозначающие юбилейную дату события.

Монеты из серебра выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка Республики Казахстан на государственном, русском и английском языках.

Коллекционные монеты номиналом 500 и 100 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.